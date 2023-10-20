خطوات وطريقة تحضير البطاطس المقرمشة بمكونات بسيطة وغير مكلفة 1445

تعتبر البطاطس من أشهى الأكلات التي يعشقها الكثيرون، حيث أن كل سيدة منزل تقوم بتحضيرها من في الوجبات المختلفة، خاصة أن الأطفال الصغار يحبونها، وهذا بفضل مذاقها الشهي اللذيذ، كما أن البطاطس من الوجبات الخفيفة، وتقدم قيمة غذائية عالية للجسم، وتعتبر من أكثر الأكلات الرسمية التي يتم تحضيرها بكثرة إلى جانب الأطعمة المختلفة، لذلك فإن الكثير يرغبون في التعرف على طريقة يتم من خلالها تحضير البطاطس لتصبح مقرمشة مثل البطاطس التي تكون مع الوجبات في ماكدونالدز و كنتاكي، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تجعل البطاطس مقرمشة ولذيذة.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

يمكن أن تقوم الأمهات وربات المنزل بتحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك وكنتاكي، وذلك من خلال مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل، تضاف إليها حتى تمنحها الطعم المقرمش، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

عدد من حبات البطاطس .

كمية مناسبة من الزيت تتناسب مع كمية البطاطس .

مياه ساخنة .

كمية من ملح.

خل.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك وكنتاكي

يمكن تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة لتكون مثل بطاطس ماك وكنتاكي، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي :