خطوات وطريقة تحضير البطاطس المقرمشة بمكونات بسيطة وغير مكلفة 1445
تعتبر البطاطس من أشهى الأكلات التي يعشقها الكثيرون، حيث أن كل سيدة منزل تقوم بتحضيرها من في الوجبات المختلفة، خاصة أن الأطفال الصغار يحبونها، وهذا بفضل مذاقها الشهي اللذيذ، كما أن البطاطس من الوجبات الخفيفة، وتقدم قيمة غذائية عالية للجسم، وتعتبر من أكثر الأكلات الرسمية التي يتم تحضيرها بكثرة إلى جانب الأطعمة المختلفة، لذلك فإن الكثير يرغبون في التعرف على طريقة يتم من خلالها تحضير البطاطس لتصبح مقرمشة مثل البطاطس التي تكون مع الوجبات في ماكدونالدز و كنتاكي، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تجعل البطاطس مقرمشة ولذيذة.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
يمكن أن تقوم الأمهات وربات المنزل بتحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك وكنتاكي، وذلك من خلال مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل، تضاف إليها حتى تمنحها الطعم المقرمش، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:
- عدد من حبات البطاطس .
- كمية مناسبة من الزيت تتناسب مع كمية البطاطس .
- مياه ساخنة .
- كمية من ملح.
- خل.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك وكنتاكي
يمكن تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة لتكون مثل بطاطس ماك وكنتاكي، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي :
- أولا قومي بتقشير البطاطس ثم قطعيها إلى أصابع رفيعة.
- ضعي وعاء على النار ثم اضيفي به كمية من الماء وانتظر حتى تغلى المياه.
- بعدها قومي بإضافة الخل إلى المياه.
- ضعي البطاطس في المياه الساخنة لمدة تصل إلى 5 دقائق.
- قومي بتصفية البطاطس من المياه جيدا.
- ضعي مقلاة على النار ثم اضيفي بها الزيت حتى يسخن جيدا
- ضعي البطاطس في الزيت واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- قومي برفع البطاطس من الزيت وصفيها جيدا من الزيت
- ضعي البطاطس على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت وتصبح مقرمشة.
- قومي برش الملح فوق البطاطس حتى يصبح مذاقها لذيذ.