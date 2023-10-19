بطعم لذيذ .. طريقة عمل البصارة بالحمص بالمكونات الاقتصادية 2023

تبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل عن طريقة عمل البصارة بالحمص، كونها واحدة من الأكلات الرائعة ذات مذاق مميز يعشقه الكثيرون، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تقدمها للجسم، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة، لذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير البصارة بالحمص لتقديمها إلى أبنائك في فصل الشتاء.

طريقة عمل البصارة بالحمص

تعتبر البصارة بالحمص واحدة من الأكلات التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، حيث أن مكوناتها معروفة للكثير، كما أنها تتواجد في كل منزل بكل سهولة، وتتمثل مكونات البصارة بالحمص في الآتي:

كوب فول مدشوش منقوع.

كوب حمص منقوع.

كزبرة مفرومة.

شبت.

نعناع جاف.

بقدونس.

بصلة.

5 فص ثوم.

بصل محمر.

كمون ناعم.

فلفل أسود.

كمية من الزيت.

ملح.

خطوات تحضير البصارة بالحمص

يمكنك اليوم تحضير البصارة بالحمص بكل سهولة دون الحاجة لوقت طويل، من خلال استخدام المكونات السالف ذكرها، وتتمثل طريقة تحضير البصارة بالحمص في الآتي: