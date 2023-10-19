خطوات وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالمكونات البسيطة بأشهى طعم

في الحقيقة أن المكرونة بالبشاميل تكون من أبرز الأكلات التي يحبها جدًا جميع الأشخاص، فمن الجدير بالكر أن تلك الأكلة من ضمن الأكلات التي لا أحد لا يحبها، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية، لكن أغلب الأمهات لا تعرف كيفية تحضيرها، لذا سوف نقوم بالتعرف معًا في هذا المقال على تلك الطريقة التي تتعلق بإعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

كما ذكرنا في السطور القليلة السابقة، أن المكرونة بالبشاميل تكون من ضمن المأكولات التي يحب تناولها العديد من الأشخاص، وفيما يلي أبزر المكونات اللازمة لإعداد تلك الأكلة:

نصف كيلو جرام من المكرونة المقصوصة.

ربع كيلو جرام من عصاج اللحم المفروم.

عدد ملعقتان كبيرتان من الجبن المبشور المشكل.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة واحدة من السمن أو الزبد.

خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل

أصبح الآن من السهل جدًا أن يتم إعداد المكرونة بالبشاميل بكل سهولة ويسر من المنزل، بأشهى طعم ومذاق، وفيما يلي الخطوات اللازمة لإعدادها: