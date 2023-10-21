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بأسهل الخطوات .. طريقة تحضير الترمس في المنزل 2023
يعتبر الترمس من أكثر المسليات التي يحرص على شرائها الكثيرون، وخاصة الأطفال الصغار، وهذا بفضل مذاقه اللذيذ الذي يجعل الأطفال يرغبون به بشكل دائم، وهذا ما يجعل الأمهات تحرص على جلبه لارضاء الأبناء، إلا أنه ليست الكثير من النساء على دراية بتحضير الترمس في المنزل بطريقة مثل الذي يباع في المحلات، لذلك نحن اليوم سوف نقدم لك طريقة سهلة تساعدك على تحضير الترمس بمذاق رائع.
طريقة تحضير الترمس
الترمس واحد من أكثر المسليات التي لا تحتاج في تحضيرها إلى العديد من المكونات بل هو يعتمد على المكون الأساسي وبعد المقادير الأخرى إلى تضيف إليه المذاق المميز، وتتمثل مقادير الترمس في الآتي:
- 500 جرام من الترمس
- كمية من الملح حسب الذوق.
- ليمون.
- كمون.
- شطة
خطوات تحضير الترمس
يمكنك تحضير الترمس في المنزل بشكل سهل وسريع عن طريقة مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:
- قومي بوضع الترمس فى وعاء وغطيه بالماء.
- ضعى الوعاء بالترمس على حرارة مرتفعة حتى تبدأ فى الغليان.
- بعد ذلك اخفضي النار إلى حرارة متوسطة واتركيه على النار لمدة نصف ساعة حتى يتم سلق الترمس و يتحول إلى اللون الأصفر ويكون نضج وكبر فى الحجم.
- اتركي الترمس حتى يبرد، ثم قومي بتصفيته من الماء.
- ضعي الترمس فى وعاء وغطيه بالماء وإتركيه منقوع لمدة 4 إلى 5 ساعات.
- بعدها سوف ستلاحظين أن الماء قد تغير لونه إلى الأصفر.
- صفى الترمس من الماء و كررى العملية على مدار يومين.
- استمري في تغيير الماء على الترمس حتى يتم إزالة المرارة ويصبح طعمه مقبول.
- بعد تصفية الترمس من الماء أضيفي إليه ملح وليمون وكمون وشطة حسب الرغبة.
- احفظيه فى وعاء وضعيه فى الثلاجة.