بأسهل الخطوات .. طريقة تحضير الترمس في المنزل 2023

يعتبر الترمس من أكثر المسليات التي يحرص على شرائها الكثيرون، وخاصة الأطفال الصغار، وهذا بفضل مذاقه اللذيذ الذي يجعل الأطفال يرغبون به بشكل دائم، وهذا ما يجعل الأمهات تحرص على جلبه لارضاء الأبناء، إلا أنه ليست الكثير من النساء على دراية بتحضير الترمس في المنزل بطريقة مثل الذي يباع في المحلات، لذلك نحن اليوم سوف نقدم لك طريقة سهلة تساعدك على تحضير الترمس بمذاق رائع.

طريقة تحضير الترمس

الترمس واحد من أكثر المسليات التي لا تحتاج في تحضيرها إلى العديد من المكونات بل هو يعتمد على المكون الأساسي وبعد المقادير الأخرى إلى تضيف إليه المذاق المميز، وتتمثل مقادير الترمس في الآتي:

500 جرام من الترمس

كمية من الملح حسب الذوق.

ليمون.

كمون.

شطة

خطوات تحضير الترمس

يمكنك تحضير الترمس في المنزل بشكل سهل وسريع عن طريقة مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي: