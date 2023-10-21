خطوات وطريقة عمل وجبة عشاء سوريا في دقائق بدون لحم من المنزل بسهولة

من المعروف أن وجبة العشاء من الوجبات التي لابد أن تكون خفيفة، حيث أنها تكون في نهاية اليوم وتقترب من وقت الليل، فلابد ان تكون خفيفة على المعدة، حتى ينام الإنسان بشكل مريح، إلا أنها من الوجبات التي تحتار الأمهات في الأكلات المناسبة للتحضير، ولذلك نحن اليوم في هذا المقال سوف نقدم لك وصفة سهلة وسريعة لوجبة العشاء، بدون استخدام البيض أو اللحم، و بمكونات اقتصادية غير مكلفة.

وجبة عشاء سوريا

توجد العديد من المقادير الاقتصادية والتي تتوفر في كل منزل دون الحاجة للشراء، من أجل تحضير وجبة عشاء سريعة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المقادير في الآتي:

2 كوب ونصف دقيق

لحم مفرومة معصجة

رشة ملح

ملعقة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودر

ملعقة كبيرة زبدة

فلفل ألوان

فلفل أسود

جبنة موزاريلا

بيضة.

طريقة تحضير وجبة عشاء بدون لحم

يمكن تحضير وجبة عشاء ذات مذاق رائع ولذيذ لأبنائك بشكل سهل وسريع، باستخدام المكونات السابقة، وتتمثل خطوات تحضير الوصفة في الآتي: