هنا رابط تسجيل التكميلي 2023 للثانوية العامة في الأردن

يريد العديد من الطلاب في الأردن تحقيق أحلامهم في مجال التعليم ويرغبون في بلوغ أعلى المنازل ويحصلون على أعلى الشهادات في جميع المراحل التعليمية لهذا السبب أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن بداية التسجيل في الامتحانات التكميلية لهذا العام الجديد مما يدفع العديد منهم للتساؤل عن الرابط الخاص بالتسجيل في الامتحان التكميلي المختص بالمرحلة الثانوية في الأردن حتى تتيح للطلاب فرصة أداء الامتحان مرة اخرى في حالة فشل للمرة الأولى .

رابط تسجيل التكميلي 2023

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن الخطوات والرابط الخاص بالتسجيل التكميلي حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية فرصة جديدة للطلاب لكي تؤدي الامتحانات التكميلية فيمكنك التسجيل في الموقع من خلال هذه الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالتوجه إلى الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، من هنا.

يختار الطالب خانه الامتحانات ثم يضغط على التسجيل في التكميلي.

يقوم الطالب بكتابة كافة البيانات المطلوبة منه مثل رقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم البطاقة الخاصة به ثم يختار المواد التي يريد اعادتها .

ثم يقوم بالضغط على كلمة تسجيل وبتلك الخطوات السابقة قد تكتمل عملية التسجيل في الامتحان التكميلي بنجاح .

شروط التسجيل في الرابط التكميلي

بعد إعلان الوزارة عن تلك الخطوات قامت بالتصريح عن الشروط التي يجب توافرها في الطالب الذي يرغب في التسجيل ومن اهمها ان يكون الطالب أردني الجنسية او تكون والدته اردنيه ويلزم أن يكون في مرحلة التعليم الثانوية العامة وليس أي من المراحل الأخرى ويلزم على الطالب إعادة الامتحان لكافة المواد التي رسب فيها