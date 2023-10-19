رابط منصة اختبار مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa تسجيل الاختبارات 1445 كادر الطلاب

كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل التسجيل في اختبار منصة مدرستي، وذلك في إطار تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية الهامة للطلاب بشكل إلكتروني، وبشكل خاص من خلال منصة مدرستي الالكترونية التعليمية، تابع ما نستعرضه في هذا الصدد.

منصة اختبار مدرستي

تحرص وزارة التعليم السعودية بشكل مستمر على تقديم كافة الخدمات الخاصة بها حاليًا بشكل إلكتروني، ولعل أبرز هذه الخدمات هي الاختبارات التي تقدمها عبر منصة مدرستي، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الطلاب، وفي هذا الصدد فقد نوهت الوزارة عن إمكانية الطلاب بالتسجيل في الاختبارات من خلال حساب الطالب عبر منصة مايكروسوفت.

تسجيل منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب التسجيل بسهولة في منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي الالكتروني، وذلك عن طريق اتباع ما يلي: