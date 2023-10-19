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رابط منصة اختبار مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa تسجيل الاختبارات 1445 كادر الطلاب
كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل التسجيل في اختبار منصة مدرستي، وذلك في إطار تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية الهامة للطلاب بشكل إلكتروني، وبشكل خاص من خلال منصة مدرستي الالكترونية التعليمية، تابع ما نستعرضه في هذا الصدد.
منصة اختبار مدرستي
تحرص وزارة التعليم السعودية بشكل مستمر على تقديم كافة الخدمات الخاصة بها حاليًا بشكل إلكتروني، ولعل أبرز هذه الخدمات هي الاختبارات التي تقدمها عبر منصة مدرستي، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الطلاب، وفي هذا الصدد فقد نوهت الوزارة عن إمكانية الطلاب بالتسجيل في الاختبارات من خلال حساب الطالب عبر منصة مايكروسوفت.
تسجيل منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي
يمكن لجميع الطلاب التسجيل بسهولة في منصة الاختبارات عبر منصة مدرستي الالكتروني، وذلك عن طريق اتباع ما يلي:
- في لبداية يتم زيارة موقع منصة مدرستي وذلك من خلال حسابك الخاص.
- يتم تحديد ايقونة تسجيل الدخول من خلال تدوين بيانات اسم المستخدم والرمز السري.
- يتم تحديد القائمة الأساسية الموجودة أمامك.
- من ضمن الاختيارات المتاحة؛ يتم الضغط على أيقونة اختبارات، بعدها انقر على الاختبارات المركزية.
- يتم تسجيل الدخول قم إلى حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب عبر المنصة.
- يتم تحديد ايقونة إجراء الاختبارات.
- ومن خلال أيقونة موافق على الشروط والأحكام عليك ضع علامة ✔ وذلك لتتمكن من استكمال الخطوات.
- يتم اداء الاختبار ثم يتم تحديد أيقونة إنهاء الاختبار.