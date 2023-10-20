كلم خدمة العملاء واستفسر.. حد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج؟+ المستندات المطلوبة تقديمها لاستخدام بطاقات البنك الائتمانية بالخارج

حد استخدام بطاقة الائتمان في الخارج من ضمن التصريحات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، فقد أعلن رسميًا تعليمات يجب على البنوك اتباعها حول تفعيل أقصى حد لاستخدام البطاقة الائتمانية خارج حدود مصر، ويتم ذلك مباشرةً عند تواصل العميل المسافر مع فريق خدمة عملاء البنك الصادر منه البطاقة الائتمانية وإعلامهم بالسفر خارج البلاد، وتتم جميع الإجراءات بناءً على سياسة البنك التنظيمية التي تتبعها.

حد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

من ضمن البنوك التي حددت حد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج البنك الأهلي، ويطبق هذا الحد بضوابط محددة أعلن عنها البنك المركزي على الأنواع المختلفة من البطاقات التابعة له، كما يلي:

بطاقة ستاندرد: يُعادل (2.5 ألف جنيه) بعملة البلد المقيم بها العمل وهذا المبلغ شهريًا، ويُعادل بالتقريب 10000 جنيه شهريًا.

البطاقة الذهبية: حد استخدامها في السحب النقدي كل شهر 2.5 ألف جنيه بالعملة الخاصة بالدولة المقيم بها، وهذا المبلغ يُعادل 25000 للمشتريات بالشهر.

بطاقة بلاتينيوم: يُعادل حد استخدامها الشهري 6.25 ألف جنيه بالعملة الخاصة بالدولة الموجود بها، أي ما يُعادل 62500 للمشتريات في الشهر.

بطاقة وورلد إيليت: حد استخدامها المُحدد من قبل 10000 جنيه وفقًا لعملة البلد المقيم بها كل شهر، وذلك يُعادل 100000 جنيه مشتريات كل شهر.

المستندات المطلوبة تقديمها لاستخدام بطاقات البنك الائتمانية بالخارج

يتطلب استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك المصرية خارج حدود الدولة بعض الإجراءات ومنها تقديم مستندات رسمية لجهة البنك الصادر منه البطاقة الائتمانية، ومن أمثلة تلك المستندات: