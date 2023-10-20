الحق احجز بسرعة .. شقق سكن لكل المصريين حدائق العاصمة+ أماكن شقق سكن لكل المصريين 4

شقق سكن لكل المصريين حدائق العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” في مدينة حدائق العاصمة تحمل أهمية كبيرة وتأكيدًا على التزام الحكومة بتوفير سكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتهدف إلى تطوير وبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين، مما يوفر فرصة الحصول على مأوى مناسب وبأسعار ميسرة لشرائح كبيرة من المجتمع.

شقق سكن لكل المصريين حدائق العاصمة

قام وزير الإسكان بتفقد موقع الوحدات السكنية ونماذجها المكتملة، وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تنفيذ الوحدات وتسليمها للمستحقين، كما أشار إلى أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية في نفس الوقت، من أجل توفير الخدمات اللازمة للسكان تعد مدينة حدائق العاصمة من أكبر مشروعات الإسكان في مصر، حيث تهدف إلى توفير شقق سكنية لكافة المصريين من ذوي الدخل المحدود، وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة بشأن التقدم في تنفيذ شقق سكن لكل المصريين حدائق العاصمة، وأوضح أن هناك إجمالي عدد 92,322 وحدة سكنية في المدينة، حيث تم تنفيذ 29,496 وحدة، ويجري تنفيذ 62,826 وحدة أخرى، تم تخصيص 20,412 وحدة للحاجزين، وتم تسليم 14,277 وحدة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 7,368 وحدة سكنية للفئة المتوسطة من الدخل.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 4

إليك أماكن الشقق السكنية المتاحة للمصريين: