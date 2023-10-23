الآن أسهل طريقة عمل البان كيك بمكونات بسيطة 2023

تبحث السيدات عن الطريقة الأمثل لعمل البان كيك، خاصًا بعد الارتفاع الكبير في أسعار المكونات المتعلقة به، وعدم القدرة على شرائه بالإضافة إلى البحث المستمر عن الطريقة الصحيحة لصنع البان كيك في المنزل، وتختلف طريقة إعداده من شيف لأخر، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن الطريقة عمل البان كيك في المنزل بواسطة شيف فاطمة أبو حاتم بالسطور التالية.

طريقة عمل البان كيك

في عادة يوجد الكثير من الاختلافات عند إعداد البان الكيك، والذي يختلف طريقته من بلد لأخرى، كذلك من شيف لأخر، ولذا تعد وصفة البان كيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، حيث تعدها بطريقة رائعة، تجعل أنفك ينجذب إليها، سوف نتعرف على المكونات الخاصة بها في السطور الآتية:

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة.

معلقة كبيرة من السكر.

الزبدة.

الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

اثنين معلقة من الزبدة المذابة.

معلقة صغيرة من فانيليا.

يمكن استخدام أحد المكونات التالية لحشو البان كيك وهم شوكولاته المذابة، أو الفواكة، أو كريم شانتيه.

خطوات تحضير البان كيك الشيف فاطمة أبو حاتم

لكي تستطيع الحصول على نتيجة المرغوبة من هذه المكونات، عليكي باتباع الخطوات الآتية: