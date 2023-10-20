لينك استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

عدد كبير من المواطنين العراقيين قاموا بالبحث عن اسمائهم في كشف المشمولين في أخر وجبة من الرعاية الاجتماعية، وهذه الوجبة يمكن الحصول عليها من خلال (منصة مظلتي)، وهذه المنصة مسئولة عن تقديم الدعم لهم ولكن طبقًا لشرط معينة.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

قام وزير الشئون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن أن منصة مظلتي قامت بقبول عدد كبير من المتقدمين حتى ينالوا الرعاية الصحية الاجتماعية العراقية وقد يصل عددهم ل- 300 طلب، وتم قبول هذه الطلبات وفقًا للشروط الموضوعة، وقام وزير الشئون الاجتماعية بالإعلان على أن الدفعة التاسعة هي الدفعة الأخيرة، وسوف يتم صرفها للأسر الأكثر استحقاقًا، ولمعرفة الأسماء الذي قبلوا في الرعاية الاجتماعية نتبع الخطوات الأتية:

ندخل إلى منصة مظلتي أو منصة وزارة الشئون الاجتماعية، من هنا.

نضغط على كلمة كشف المقبولين بالرعاية الإجتماعية.

نختار رقم الوجبة.

ندخل الاسم رباعيًا.

ننقر على زر بحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

عندك تقديمك في الرعاية الاجتماعية لابد من توافر عدد من الشروط حتى يتم قبولك، وهذه الشروط هي: