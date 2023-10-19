خبر صادم للمواطنين حول التصالح في مخالفات البناء.. وقف 6 أشهر

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موقفهم القانون اتجاه عمليات البناء التي تتم في العديد من الأراضي الزراعية وأراضي البناء، على أن يُراعي ضمن قانون البناء الموحد الجديد إلى تحديد بعض الحالات التي يُصدر فيها وقف البناء لمدة تبلغ نحو عامين كاملين، فضلاً عن أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، تقضي بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مؤكد من المحافظ المختص بالبناء.

الحق بالبناء من قبل المواطنين

يُمنح قانون البناء الجديد، بأن يحق لجميع المواطنين بالبناء بشكل رسمي في العديد من المدن والمناطق العُمرانية، مع تجنب البناء في الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، على أن لا تتجاوز فترة الوقف نحو 6 أشهر، وعليه يتم العرض من قبل المحافظ المختص والعمل على موافقة الوحدة المحلية والمجلس المحلي مد الوقف لفترة لا تتجاوز العامين، فضلاً عن أن الحكومة حريصة على تحديد قيمة الرسوم المحددة في بعض الحالات.

قانون البناء الموحد

حددت الجهات المختصة بعض الرسوم المفروضة على حالات البناء الموحد، وفقًا لما يلي:-