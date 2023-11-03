“schools madrasati sa login”.. رابط تسجيل دخول منصة مدرستي كادر الطلاب ‘منصتي مدرستي‘ 1445 والتقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل هامة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445، حيث قامت بتفعيل رابط منصة مدرستي الإلكترونية، والتي تعد واحدة من أهم المنصات التعليمية المقدمة للطلاب في السعودية بمختلف المراحل الدراسية بشكل عام، تابع ما نوضحه في هذا الصدد.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي والاستفادة من مختلف الخدمات الالكترونية التعليمية التي تقدمها بسهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول بشكلٍ مباشر إلى موقع منصة مدرستي على الانترنت.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع يتم الضغط على “تسجيل الدخول”.

يتم تدوين بيانات الدخول والتي تتمثل في تدوين كلا من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وكذلك أدخل كلمة المرور.

ثم يتم الضغط فوق “تسجيل الدخول”.

التقويم الدراسي الجديد 1445

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالاعلان عن التقويم الدراسي الجديد 1445، نعم التقويم الذي يتضمن تفاصيل العام الدراسي لمختلف الطلاب بشكل عام، والذي يتضمن 3 فصول دراسية، كما يلي: