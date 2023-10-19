“اليكم” وزارة التعليم السعودية تحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2023-1445 المطولة

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد أول إجازة مطولة في الفصل الأول 1445، وذلك بناء على ما جاء في تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1445 المعتمد للعام الجاري في جميع المدارس والجامعات كذلك، وذلك بعدما وضعت الإجارات المطولة التي تتنوع على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، تابع الآمن ما نوضحه في هذا الصدد.

موعد الإجازة المطولة الفصل الأول

وبناء على ما نوهت عنه وزارة التعليم السعودية، فمن المقرر ان يتم بداية إجازة الفصل الدراسي الأول في العام 1445، بعد مرور 40 يوماً من اليوم الحالي وهو 8 من شهر أكتوبر 2023 بناءً على تقويم العام الدراسي 1445، وبناء على ما جاء في نص التقويم الدراسي للعام 1445 هـ / 2023-2024م، فإن فترة الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الأول سوف يحصل عليها جميع الطلاب بداية من يوم الأحد الموافق لـ 2 جمادى الأولى وتمتد مدة الإجازة لفترة عشرة أيام حتى يوم الخميس الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ ، والذي يوافق 25 من شهر نوفمبر 2023 م.

الإجازات المطولة 1445

وقد نشرت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد، والذي يتضمن اتاحت الطلاب الحصول على ثلاثة إجازات في الفصل الدراسي الأول، وذلك بالإضافة إلى الحصول على أربعة إجازات في الفصل الثاني، بينما يضم الفصل الدراسي الثالث على ثلاثة إجازات أخرى يحصل عليها الطلاب، بإمكانية الطلاب معرفة مواعيد بداية ونهاية هذه الإجازات من التقويم الدراسي الرسمي الذي نشرته الوزارة مع بداية العام الدراسي عبر الموقع الخاص بها.