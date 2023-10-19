تسريب.. اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة لحفل اعلان الفائز

في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023 يجد نفسه اللاعب المصري محمد صلاح القائد الوطني للمنتخب وعضو فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وفقًا لإعلان مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وتضم هذه القائمة 30 لاعبًا بارزًا من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو وعضو فريق إنتر ميامي الأمريكي، إضافة إلى إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي، وكريم بنزيما، وكيفين دي بروين.

اسم الفائز بالكرة الذهبية 2023

تأتي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 على النحو التالي:

محمد صلاح – ليفربول.

جمال موسيالا – بايرن ميونخ.

جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتي.

أندريه أونانا – مانشستر يونايتد.

كريم بنزيما – ريال مدريد واتحاد جدة السعودي.

بوكايو ساكا – أرسنال.

كيفين دي بروين – مانشستر سيتي.

جود بيلينجهام – ريال مدريد.

برناردو سيلفا – مانشستر سيتي.

كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.

كفارا تسيخيليا – نابولي.

روبن دياز – مانشستر سيتي.

نيكولو باريلا – إنتر ميلان.

إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا.

ياسين بونو – إشبيلية والهلال.

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

مارتين أوديجارد – أرسنال.

جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة.

جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي.

ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد.

رودري – مانشستر سيتي.

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة.

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان.

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان.

هاري كين – توتنهام.

لوكا مودريتش – ريال مدريد.

فيكتور أوسيمين – نابولي.

كيم مين جاي – نابولي.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

ستتم إذاعة حفل الكرة الذهبية 2023 من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت BEIN SPORTS القطرية، حيث سيتم إقامة الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في يوم 30 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى ذلك يمكن متابعة الحفل عبر الإنترنت من خلال التغطية المباشرة المقدمة من موقع جول حيث ستنطلق هذه التغطية قبل بدء الحفل بحوالي نصف ساعة.

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

اسم القناة: قناة بي ان سبورت القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

يمكنك ضبط التردد لقناة بي ان سبورت القطرية على النحو التالي:

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية عرب سات