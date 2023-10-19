ظهرت هسه اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الاخيرة

تعد منحة الرعاية الاجتماعية، من أهم المنح التي توفرها حكومة العراق، مما يهدف إلى تقديم العديد من المساعدات المالية المختلفة لجميع الفئات الأقل دخلاً والأشد احتياجًا داخل مختلف أنحاء العراق، فضلاً عن أن هذه المساعدة تعمل بشكل كبير على توفير حياة كريمة ملائمة لجميع المواطنين، خاصة مع اقتراب الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وفي السطور التالية نوضح لكم الفئات المستفيدة من هذه المنحة.

الفئات المستحقة من الرعاية الاجتماعية في العراق

تتمثل الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية داخل العراق، وفقًا لما يلي:-

الفئات الأقل دخلاً.

الأفراد الذين ليس لديهم أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الفئات من ذوي الإعاقة.

الأيتام.

الأسر الضعيفة ماديًا في المجتمع.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت وعدم تجاوزه الحد المانع للحصول على الدعم.

ألا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن الأسماء في الرعاية

يمكن الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للخطوات التالية:-