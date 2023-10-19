كيفية اضافة تابع في الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية توضح

كيف نضيف تابعًا في الضمان الاجتماعي؟ وزارة الموارد البشرية تقدم الإرشادات

يهدف الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، فضلاً عن توفير فرص العمل للمستحقين. وفي هذا السياق، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم الإجابات الشافية للأسئلة المتعلقة بإضافة توابع جدد في نظام الضمان الاجتماعي.

**الخطوات الأساسية لإضافة تابع في الضمان الاجتماعي:**

1. زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

2. اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

3. النقر على الخيار الذي يتيح دخول الخدمة.

4. إدخال بيانات التابع الجديد الذي ترغب في إضافته.

5. النقر على زر “التالي” للمتابعة.

6. إرفاق المستندات المطلوبة حسب الشروط المحددة.

7. الضغط على زر “حفظ وإرسال” لإتمام عملية الإضافة.

**الشروط الأساسية لإضافة تابع جديد:**

1. يجب أن يكون التابع والمستفيد من الجنسية السعودية.

2. يجب أن يكون التابع له على الأقل 13 عامًا.

3. يجب ألا يزيد عمر التابع عن 26 عامًا.

4. في حالة الأخت أو الابنة، يجب أن تكون عزباء.

5. لا يمكن إضافة أي تابع مسجل بالفعل لدى مستفيد آخر.

**متى يمكن أن يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟**

هناك حالات تستوجب وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور على المستفيد أو أحد توابعه. تتضمن هذه الحالات:

1. عدم استيفاء أي شرط للاستحقاق.

2. وفاة المستفيد.

3. عدم الالتزام بخطط التأهيل.

4. إدخال بيانات غير صحيحة.

5. تأخير تحديث البيانات على الحساب.

6. إقامة المستفيد في مراكز الإيواء أو مراكز علاجية تابعة للحكومة.

7. تنازل المستفيد عن معاش الضمان بإرادته الحرة.

8. إثبات قدرة المستفيد على العمل وعدم التقديم على فرص عمل.

وبهذه الإرشادات والشروط، تساهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة في المملكة العربية السعودية.