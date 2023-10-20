تردد قناة أون تايم سبورت On time Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزانيHD.. اضبطها الآن

يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة من عاشقي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي عن تردد قناة أون تايم سبورت، حيث تعد القناة من أهم واشهر القنوات العربيه التي حصلت على حقوق بث الدوري المصري الممتاز وكذلك حقوق بث دوري السوبر الافريقي الذي يعد أول ظهور له هذا الموسم ولذلك يرغب العديد من الناس في معرفة تردد قناة أون تايم سبورت التي حصلت على حقوق بث مباراة النادي الاهلي ونادي سيمبا التنزاني اليوم الجمعة في المباراة التي تقام في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة دوري السوبر الافريقي، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة أون تايم سبورت فتابعوا معنا.

قناة اون تايم سبورت 1

تردد القناة: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

قناة ابو ظبي الرياضية 1

تردد القناة: 12226

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

من المتوقع أن يدخل النادي الأهلي بتشكيل قوي لتلك المباراة للعمل على الفوز بها للمرة الاولى في التاريخ، ولذلك أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن القائمة الرئيسية للنادي الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً وجاءت قائمة الأهلي كالاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – كريم الدبيس – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد عبد القادر- محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: رضا سليم – محمد الضاوي كريستو – محمود كهربا – صلاح محسن – بيرسي تاو.