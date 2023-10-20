ما هو موعد صرف المبالغ المرتجعة في حساب المواطن ومدة تقديم الاعتراض؟.. اعرف الإجابة

قام العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بطرح العديد من الأسئلة على وزارة الموارد البشرية حول معاش حساب المواطن حيث تساءل العديد منهم عن موعد صرف المبالغ المرتجعة في حساب المواطن ومدة تقديم الاعتراض، من جانبه كشفت الوزارة عن الإجابة الكاملة طبقا لما وردته في البنود والاحكام الخاصة بحساب المواطن وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

موعد صرف المبالغ المرتجعة في حساب المواطن

في السياق ذاته أكد برنامج حساب المستفيدين أن جميع المبالغ المرتجعة ستضاف مرة أخرى إلى حساب المواطن مع الدعم الشهري الكامل مؤكدا أن تلك الخطوة جاءت كتعويض على المبالغ تم خصمها من قبل، كاشفة أن الحصول على تلك الأموال ستضاف على مبلغ الدعم الشهري التي تقدمه الوزارة، كما أكدت الوزارة أن قبول طلب اعتراض المواطن على الخصم يجب أن يكون في غضون مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر من تاريخ الطلب.

موعد صرف معاش حساب المواطن

يذكر أن موعد صرف مستحقات برنامج حساب المواطن يكون في تاريخ 10 من كل شهر ، إلا في حالات وجود عطلات رسمية أو إجازات فتعتبر هذه الحاله استثنائية ويتم فيها تقديم صرف المعاش لمدة يوم أو تأخيره لمدة يوم.

لماذا تصرف الوزارة معاش حساب المواطن؟

تقدم المملكة العربية السعودية معاش حساب المواطن لعدد من الأسباب وذلك لتحسين الحالة المادية لهم ومحاولة المساواة بين جميع الطبقات داخل المملكة بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى وهي كالتالي: