بعد التحديث.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية 1445هـ | شروط الاستحقاق في الضمان المطور بالمملكة السعودية

يريد عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، إذ يُعتبَر الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية واحدًا من البرامج الاجتماعية الرائدة التي تهدف إلى دعم وتمكين المواطنين السعوديين ورفع مستوى جودة حياتهم، إذ يأتي هذا البرنامج مع مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها للحصول على الدعم، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل ومدة دراسة الطلب، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل فيه، وسنتعرف على مدى مدة معالجة الطلب والوقت المتوقع لصرف المعاش.

شروط الاستحقاق في الضمان المطور بالمملكة السعودية

لكي تقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة السعودية، يجب أن تدرك هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للضمان الاجتماعي مواطنًا سعوديًا، باستثناء الأرامل وذوي الإعاقات والأيتام والأرامل والمطلقات اللواتي متزوجات من غير سعوديين.

يجب أن يمتلك المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الدخل المحتسب للمستفيد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

يجب على المستفيد أو الأسرة التوافق مع الضوابط المحددة باللوائح المتعلقة بالأموال والثروة.

لا يجوز للمتقدم أن يكون أصغر من 25 عامًا.

يجب على المستفيد الامتثال للمتطلبات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.

يجب عدم إقامة المتقدم بالطلب في مراكز الإيواء الموجودة في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة الضمان الاجتماعي المطور.

إذا كنت لا تمتلك حسابًا بالفعل، اختر “التسجيل” أو “إنشاء حساب جديد”. إذا كنت تمتلك حسابًا سابقًا، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك السابقة.

قم بملء نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل اسمك الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ ميلادك، وغيرها من التفاصيل الشخصية.

يُطلب منك تقديم وثائق تثبت هويتك وأهليتك للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وتأكد من تقديم الوثائق المطلوبة، مثل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الزواج إذا كان ذلك ضروريًا.