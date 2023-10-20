“قصة عشق” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 كاملة مترجمة الجزء الخامس | لازورا مسلسل عثمان الحلقة 133 مترجمة

تصدر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 محركات البحث جوجل، إذ يترقب محبي الدراما التاريخية عرض الحلقة الثالثة من الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، وهو المسلسل الذي حاز على اعجاب الكثير من المتابعين العرب، حيث يتعبر مسلسل المؤسس عثمان مكمل لسلسلة أحداث مسلسل قيامة أرطغرل، والذي انتهى في الموسم الخامس عام 2019، وعلى هذا سوف ينتهي مسلسل المؤسس عثمان أيضا عند الجزء الخامس، حيث قرر المنتج أن يُنهي سلسلة المؤسس عثمان عند الموسم الخامس.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

لطالما انتظر عشاق الدراما التاريخية بفارغ الصبر عرض الموسم الخامس من المسلسل المذهل المؤسس عثمان، ولم يكن الإعلان الترويجي للحلقة 133، الذي تم نشره على قناة ATV التركية المتخصصة في عرض المسلسل، سوى فتح الستار عن مشهد مثير من هذه السلسلة الشهيرة، وما يميز هذا الإعلان الترويجي هو ظهور شخصيات جديدة مثل أبناء عثمان، وهم أورهان وعلاء الدين وفاطمة، إضافةً إلى ذلك تمت إضافة ممثلين جدد إلى فريق العمل.

ومن بين هؤلاء الممثلين يأتي دور السيد يعقوب، القائد البارز لقبيلة بني جيرمان، والذي سيسهم بشكل كبير في تطور الحبكة الدرامية للمسلسل. تلك اللمحات تثير حماس المشاهدين وتجعلهم يترقبون بشغف ما ستكشفه الحلقات القادمة من هذه السلسلة المذهلة، لذلك فإن الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان يحمل مفاجأت كبرى، سوف يتم الكشف عنها خلال الحلقات القادمة.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية، حيث تُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان في الثامنة مساء بتوقيت مكة والقاهرة وتركيا، ثم يتم عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية والصعايدة المصرية واليرموك الأردنية، كما يتم بث الحلقات على منصات مواقع الانترنت، لكنها تُظهر إعلان مزعجة للزوار، لذلك أمامك خيارين، إما أن تشاهدها على التليفاز مع ظهور اعلانات قد تطول أحيانا، أو تشاهدها عبر مواقع الانترنت التي تعرض إعلانات منبثقة مزعجة.

أشهر المواقع التي تعرض مسلسل قيامة عثمان

هناك عدة مواقع تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان كاملا منذ بداية الموسم الأول وحتى آخر حلقة تم عرضها على قناة ATV، وأشهر هذه المواقع هي:

موقع ايجي بست.

موقع برستيج.

موقع ماي سيما.

موقع السينما للجميع.

موقع لازورا.

موقع أهواك تي في.

موقع سيما لايت.

مع العلم بأن هذه المواقع رابط موقعها يتغير باستمرار، لذلك يجب أن تحفظ اسمها عندك، حيث لا يُمكنك أن تحفظ الرابط في المفضلة، حتى لو حفظته سوف يتغير بعد يوم أو يومين، أم اسم الموقع فيمكنك البحث على جوجل عن أي حلقة من حلقات المؤسس عثمان، ثم ضع اسم أي موقع من تلك المواقع السالف ذكرها وسوف تجد الحلقة كاملة مترجمة، ولكن إن لم يكن قد تم عرضها على قناة ATV التركية فلن تجدها على تلك المواقع حتى تعرضها قناة ATV التركية، لأنها الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان.