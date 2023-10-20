رسميا الان الحلقة 3.. متي موعد مسلسل المؤسس عثمان 133 kurulus osman والقنوات الناقلة

الجميع يتطلع إلى موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133، لذا في الآونة الأخيرة ازداد تساءل العديد من محبي ومتابعي مسلسل المؤسس عثمان عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس كما تساءل الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية وخاصة التاريخية منها، عن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل مؤسس عثمان 133، والذي يحتوي على العديد من الأحداث المثيرة استمراراً لما ورد في أحد المواسم الأربعة السابقة حيث يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال الفترة الماضية، كما حقق المسلسل نجاحاً ملحوظاً في المواسم الماضية .

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 133 وهي الحلقة الثالثة من الجزء الخامس لمسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 25 من شهر أكتوبر، حيث يتم عرض الحلقة على قناة “ATV” التركية في ذلك اليوم، بينما يتم عرض الحلقة 133 مترجمة على القنوات العربية مثل قناة الفجر الجزائرية والصعايدة المصرية يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر، كما يتم إعادة الحلقة على قناة الفجر يوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 133

حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية هي الناقل الحصرى و الأول لمسلسل المؤسس عثمان، حيث تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة التاسعة مساءاً مترجم الى اللغة العربية، وذلك بعد ان يتم عرضه على قناة اي تي في التركية في يوم الاربعاء من كل اسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا وتنقلها باللغة التركيه.

تردد قناة ا لفجر الجزائرية:

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 133، وجاء تردد قناة الفجر كالتالي: