الفراخ رخصت خالص.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يعتبر التغير في أسعار الدواجن من الأمور المتوقعة إلى حد كبير ما بين ساعة وأخرى على مدار اليوم ولذلك نستعرض في هذا التقرير أهم المعلومات حول القيمة السعرية والتكلفة الشرائية الخاصة بالكيلو من الدواجن من الأنواع الأكثر تداولا في الأسواق المحلية في كافة المحافظات المصرية وفي المزارع وفي الأسواق الشعبية، والأسواق التجارية، ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة بعد التحرك السعري الذي لوحظ في سعر الكيلو من كل نوع وإليكم مزيد من التفاصيل حول السعر المتوقع غدا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

من المتوقع أن تظل القيمة السعرية الخاصة بأنواع الدواجن وكافة اللحوم البيضاء على مستوى الارتفاع بعد أن ظهرت المؤشرات اليوم في البورصة الرئيسية والتي تشير إلى تحرك جديد في السعر الخاص بالدواجن، وبلغت التكلفة الشرائية لسعر الدواجن اليوم والمتوقعة غدا ما يلي:

سعر الدواجن البيضاء والساسو

سجلت في المزرعة 70 جنيه مصري وتستمر التكلفة السعرية على نفس القيمة وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيه بالأسواق ومن المتوقع أيضا أن يزيد سعر الدواجن الساسو في الأسواق المحلية فقد سجل سعر الكيلو 100 جنيه و99 جنيه في بعض المناطق وسجل سعر الكيلو من الدجاج البلدي من 115 إلى 118 جنيه وفي البورصة الرئيسية يصل السعر حتى مبلغ 110 جنيه للكيلو جرام الواحد من نوعية الدواجن البلدي وهو السعر الذي يتوقع أن يسود كافة المزارع حتى يوم غد.

سعر الدواجن الأمهات

تعتبر نوعية الدواجن الأمهات البيضاء من أكثر أنواع الدواجن التي تستهلك بشكل كبير في الأسواق المصرية ويبلغ سعرها في المزارع 65 جنيه وتصل المستهلك بسعر من 70 حتى 71 جنيه مصري.

أسعار البيض المتوقعة غدا

من المتوقع أن تكون أسعار البيض في المستوى المرتفع أيضا غدا حيث بلغت أسعاره اليوم 135 جنيه للطبق من البيض الأبيض بينما الطبق من البيض الأحمر ب 128 جنيه، وكرتونة من البيض البلدي سعرها 145 جنيه مصري، وهي نفس الأسعار التي أعلنت عنها البورصة الرئيسية في افتتاحية تعاملاتها اليوم الجمعة 20 من أكتوبر