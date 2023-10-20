الان تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم ربع نهائي السوبر ليج

تردد قناة أبو ظبي الرياضية ، الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة، حيث، يقوم العديد من عشاق ومحبي كرة القدم بالبحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 2023 على النايل سات والعرب سات، حيث تُعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تقدم تغطية شاملة لجميع المباريات، فهي تتميز بشعبيتها الكبيرة في العالم العربي وتقدم مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الهامة. والجدير بالذكر أنها تقدم محتواها مجانًا، وستعرض قناة أبو ظبي الرياضية 1 مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة فى أولى مباريات السوبر ليج الأفريقي ، لذا، يمكنكم الاطلاع على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 من خلال هذا المقال.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

القناة: مفتوحة

تردد قناة AD Sports 2 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة: SD

القناة: مفتوحة

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة.

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي حيث تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية متخصصة في تغطية الأحداث الرياضية وتنقل العديد من المباريات والبطولات في مختلف الرياضات، وتقام مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ستقام اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحةوتم الإعلان أيضًا أن عصام عبده سيقوم بالتعليق على المباراة.