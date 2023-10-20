اضبط الان تردد قناة اون سبورت الجديد 2023 ON Time Sport لمتابعة مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني اليوم

ترد قناة أون تايم سبورت 2023 حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أخبار الرياضة ومشاهدة المباريات والبطولات الرياضية المثيرة عبر قناة “ON Time Sport” 2023، و لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح، عليك متابعة هذا المقال، وقناة “ON Time Sport” تعد بوابة حقيقية لعالم الرياضة بفضل تغطيتها الشاملة لمختلف الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرها من الألعاب الرياضية، وستتمكن من مشاهدة جميع المباريات والأحداث الرياضية بجودة عالية.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة

أعلنت مجموعة قنوات “ON Time Sports” بشكل رسمي حصولها على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي، ومن بينها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي ستقام اليوم الجمعة، يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان قنوات أبوظبي الإماراتية عن حصولها أيضًا بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، وسيشهد الافتتاح مباراة النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، وتعد هذه الخطوة تعزز دور قنوات “ON Time Sports” وتعطي الجماهير فرصة متابعة الأحداث الرياضية المثيرة في الدوري الأفريقي بجودة عالية.

تردد قناة أون سبورت الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون سبورت 2