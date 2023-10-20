مترجم للعربية.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس 133 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

محبي مسلسل المؤسس عثمان كانوا على موعد يوم الأربعاء مع عرض الحلقة 133 الجزء الخامس، ولكنه تم تأجيل الحلقة، يعود السبب في ذلك إلى الأحداث الأخيرة التي عصفت بمدينة غزة، حيث ضُربت مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء، وأدى القصف إلى وقوع شهداء كثر، وتحدثت كافة الصحف العالمية والعربية عن إدانة هذا القصف العنيف الذي استهدف المدنيين من المرضى، لذلك أعلنت تركيا إقامة حدادا لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس 133

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 133 وهي الحلقة الثالثة من الجزء الخامس لمسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 25 من شهر أكتوبر، حيث يتم عرض الحلقة على قناة “ATV” التركية في ذلك اليوم.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

يمكنك ضبط تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة التي يترقبها متابعي المسلسل من خلال ملء البينات التالية ..

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد atv على النايل سات

تردد القناة 10796.

استقطاب أفقى.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد atv على العرب سات

تردد القناة 12692.

استقطاب عمودى.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتميز مسلسل المؤسس عثمان علي بتصويرها المميز بجانب الي اداء الممثلين الرائعين حيث حققت الموسم الخامس نجاح كبير في جميع دول الوطن العربي وقد تمكن اكتساب شريحة هائلة المشاهدين والجمهور، حيث انه من المسلسل التركية الذي يستحق المشاهدة.