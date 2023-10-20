رابط استعلام معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالرقم القومي moss.gov.eg

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالرقم القومي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023، وذلك تيسيراً على الكثير من المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي .

برنامج تكافل وكرامة 2023

حيث يعد معاش تكافل وكرامة من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة لشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب ملبس ، وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالرقم القومي

الدخول على وزارة التضامن الإجتماعي .

ثم اختر برنامج معاش تكافل وكرامة .

ثم ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.

في حالة رفض الطلب المقدم سوف يتم ذكر السبب .

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة