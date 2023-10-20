رابط نتائج سوء الاختيار في القبول الموحد 2023 الاردن

يتساءل العديد من الطلبة والطالبات في جميع محافظات الأردن، عن رابط الاستعلام عن نتائج سوء الاختيار بالقبول الموحد في الجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، فضلاً عن أن هذه الاختبارات يتم عقدها وقت التقديم إلى الجامعات والكليات، بما يسمح للطلبة بالحصول على فرصة ثانية لتغيير معدلات القبول الخاصة بهم.

رابط نتائج سوء الاختيار في القبول الموحد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج سوء الاختيار في القبول الموحد بالأردن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع القبول الموحد الأردني.

الضغط مباشرة على زر “نتائج سوء الاختيار”.

القيام بعد ذلك بملء جميع البيانات الخاصة بالمتقدم التي من بينها الرقم الخاص بالإمتحان الجامعي.

الضغط مباشرة على أيقونة “عرض النتيجة”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالطالب، من أجل معرفة النتيجة الخاصة به.

الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة سوء الاختيار 2023 الاردن

تتمثل الإجراءات الخاصة بسوء الاختيار بالقبول الموحد، التي يتم إتاحة لجميع الطلبة والطالبات داخل الجامعات الأردنية، كما على النحو التالي:-