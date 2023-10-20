تردد قناة سراج الأقصى الجديد 2023 لمتابعة الأحداث الجارية

تعتبر قناة سراج الأقصى من أهم القنوات الناقلة للعديد من البرامج المختلفة التي من أهمها نقل الأحداث التي تدور في غزة والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن القناة احتلت بالفعل الصدارة الكُبرى عبر محركات البحث جوجل في الفترة الحالية، لتحصل على نسبة عالية من المشاهدات في فترة وجيزة، تزامنًا مع الأحداث التي تدور بالوقت الحالي.

تردد قناة سراج الأقصى الجديد 2023

هناك بعض البيانات التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستقبال قناة سراج الأقصى وفقًا للنحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 10971.

بينما استقطاب القناة يكون رأسي.

إضافة إلى أن القمر الصناعي يكون النايل سات.

على أن يكون معدل الترميز هو 27500.

تشفير القناة فهي غير مشفرة.

قناة سراج الأقصى الجديد

تتميز قناة سراج الأقصى بسرعة نقل الأحداث التي تدور في جميع أنحاء غزة خاصة بالوقت الحالي، وهي تستخدم أحدث التقنيات التي من خلالها تقوم على نقل جميع الأخبار المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، فضلاً عن كم التحليلات التي تُجرى من خلال القناة عبر استديوهاتها المتميزة، كما أنها تضمن مجموعة من المراسلين المتميزين في جميع مناطق فلسطين، لنقل الحدث لحظة بلحظة.