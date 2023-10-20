تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في السوبر الأفريقي 2023، ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الجمعة المواقث 20 أكتوبر 2023 والتي سوف تذاع على قناة أبو طبي الرياضية التي بدأت عمليات البحث تتزايد عنها خلال الساعات الأحيرة، ولهذا سوف نستعرض معكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقل لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ….

تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

حيث يبحث عدد كبير من محبي ومشجعي المارد الأحمر عن تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، والتي يمكنكم استقبالها بكل سهولة من خلال ادخال التردد التالي:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5|6.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تتميز قناة أبو ظبي الرياضية بأنها من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تعرض عدد كبير من البطولات العربية وأهم المباريات ، بجودة عالية بدون تشزيش أو تقطيع، هذا بالإضافة إلى الأستوديو التحليلي للمباريات مع استضافة عدد من نجوم كرة القدم، وحتى تتمكنوا من تنزبا تردد قناة أبو ظبي الرياضية يمكنكم اتباع الخطوات الآتية: