معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 والشروط اللازمة

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023،يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، حيث أعلن وزير التعليم العراقي أن الوزارة أعلنت عن معدلات القبول في شتى الجامعات العراقية سواء الأدبي والتطبيقي والأحيائي ، وهذا ما منح الطلاب فرصة لاتخاذ القرار في الكلية المفضلة إليهم واختيار القسم الذي يفضلونه .

معدلات القبول في الجامعات العراقية

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على معدلات القبول في الجامعات العراقية للفرع الأدبي .

الفرع العلمي

كلية الصيدلة بجامعة بغداد بمجموع 98.67%.

قبول كلية الطب بجامعة بغداد بمجموع

كلية الطب الكندي بجامعة بغداد . 99.5%.

كلية طب الأسنان بجامعة بغداد بمجموع 99.05%.

كلية الهندسة قسم الحاسوب، جامعة بغداد من 95.33%.

الفرع الأدبي

كلية الآداب بجامعة بغداد 50%.

ل كلية تربية قسم رياض أطفال بجامعة بغداد83%.

كلية الآداب قسم علم نفس 83%.

شروط القبول في الجامعات العراقية

حيث يهتم عدد كبير من الطلبة والطلبات المقبلين على المرحلة الجامعية التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في في الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية والتي جاءت كالتالي: