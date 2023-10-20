في الوطن العربي، يتطلع محبي وعشاق الدراما التركية والتاريخية إلى معرفة موعد عرض مسلسل عثمان 133 من الموسم الخامس، حيث تعتبر هذه الحلقة الثالثة من الموسم الخامس للمسلسل، بحدث بعض التغيرات في سلسلة ‘المؤسس عثمان’، حيث مر عدة سنوات وأصبح أورهان وعلاء الدين في سن الشباب، ونمت شخصيات أخرى في المسلسل.

موعد عرض مسلسل عثمان 133

وشك عرض الحلقة 133 من الموسم الخامس لمسلسل المؤسس عثمان، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة الجديدة العديد من الأحداث الشيقة، إن مسلسل قيامة عثمان يعد واحدا من أهم المسلسلات التاريخية التي تحكي قصة حياة الخليفة العثماني الثاني عثمان بن أرطغرل، وبالتأكيد، ستكون الحلقة 133 من مؤسس عثمان مليئة بالإثارة والدراما.

موعد عرض مسلسل عثمان 133 الموسم الخامس

من المتوقع أن يتم عرض الحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان في تركيا كل يوم أربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة ATV التكية، ستقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة 133 من المسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس في اليوم التالي في المنطقة العربية، وستتم ترجمتها إلى العربية، سيتم عرض الحلقة 133 في مساء الغد الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 على قناة Atv التركية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان

تم استعراض حلقة 132 من مسلسل المؤسس عثمان الأحداث التي تتعلق برفض عثمان لتبني مبايعة السيد يعقوب، وبدلا من ذلك قام بدعوته والسادة لتناول الطعام بهدف كسب الوقت، ومع ذلك، قام السيد يعقوب بتحرير جوكوتاي والقيام بنشر شائعات مسيئة حول عائلة عثمان، تدهورت سمعة وهيبة عثمان بين الناس بسبب ما حدث، وأقر ريموس بأن السيد يعقوب هو من وضع الفخ له، وانتهت الحلقة عندما ظهر عثمان أمام الحضور وهو يحمل سيفه، وطرح الأسئلة على السيد يعقوب بخصوص ما يخفيه عن الحضور.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

أوضح العديد من المسؤولين أنه سيتم بث الحلقة 133 في يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 على القناة التركية، وأنها ستعرض أيضا على القناة الجزائرية في يوم 19/10/2023، وسوف نتناول معكم الترددات كالتالي

تردد atv على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقى.

تردد القناة 10796.

تردد atv على العرب سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودى.

تردد القناة 12692.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12034.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات