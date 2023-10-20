سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 في الدول العربية.. أقوى بديل للايفون

كشفت شركه سامسونج بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A14، ويأتي الهاتف ضمن سلسله الـ A الذي يتمتع باهتمام واسع في الدول العربية وخاصة مصر كما يأتي الهاتف بمثابة التطوير والتحديث للهاتف القديم Samsung Galaxy A13، وفي هذا المقال سنوضح لكم سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 في الدول العربيه بعد الإعلان عنه بشكل رسمي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14:-

يأتي الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

تبلغ أبعاد الهاتف حوالي 167.7x78x9.1 ملم، ووزن يقدر بحوالي 201 جرام.

الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك.

يأتي الهاتف بعدة إصدارات من حيث سعة التخزين.

الإصدار الأول ياتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجا بايت مع ذاكره وصول عشوائي رام 4 جيجا بايت، أما الاصدار الثاني فاتي بسعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، ولا يمكن زيادة السعة التخزينية باستخدام كارت موبايل وتعد تلك أحد عيوب الهاتف.

الهاتف يأتي بشاشة من نوع PLS LCD وبمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 850 مع معالج رسومي من نوع Mali-G52.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثيه الأولى بدقة 50 ميجا بكسل والثانيه بدقة 5 ميجا بيكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 15 واط.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 13.

يأتي الهاتف بعدة خيارات من الألوان، الأحمر والفضي والأخضر والأسود.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A14 :-

يمتلك الهاتف قدرة شحن ضعيفة لذلك سيحتاج منك المزيد من الوقت لاعادة شحنه مرة أخرى.

علبة الهاتف لا تأتي معها اسكرينه ولا جراب ولا شاحن فلابد عليك من شرائهم من الخارج.

معالج الهاتف جيد ولكنه غير مناسب لتشغيل لجميع الألعاب.

سعر هاتف Samsung Galaxy A14 :-

يتوفر الهاتف في عدة دول عربية أبرزها مصر حيث ياتي الإصدار الأول بسعة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بسعر يبلغ 5100 جنيه مصري، أما النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام فيبلغ سعرها حوالي 5600 جنيه، ويتوفر الهاتف في الإمارات ويأتي بسعر 400 درهم للنسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أما نسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام فيبلغ سعرها حوالي 54 درهم، كما يتوفر الهاتف في المملكة العربية السعودية بسعر يبلغ 480 ريال سعودي للنسخه 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، أما النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام فيبلغ سعرها حوالي 580 ريال.