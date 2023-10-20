أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن بنود كراسة شروط سكن مصر، حيث قامت مشروعات مصر وجنة بالإعلان عن الوحدات السكنية الجديدة التي تم طرحها في إطار التيسير على المواطنين في وِجدان وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وفي السطور التالية نتعرف على أهم شروط التقديم على وحدة سكنية في مشروعات مصر وجنة للإسكان وكيفية التقديم وما هي أماكن طرح الوحدات السكنية.

كراسة شروط حجز شقق جنة وسكن مصر

إليكم مجموعة الشروط المطلوبة من أجل التقدم لحجز شقق جنة وسَكن مصر:

يجب أن يكون المتقدم شخص كامل الأهلية.

يشترط ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 عام.

في حالة إذا كان المتقدم قاصرًا فيمكن تحديد شخص ولي أمر.

يتم تسعير الوحدات السكنية طبقًا لأسعار المحددة من قبل لجان التسعير.

يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط ومرفق معها استمارة حجز وحدة سكنية من جهاز المدينة.

كيفية حجز شقق جنة وسكن مصر

يمكن حجز وحدة سكنية في مشروعات مصر وجنة من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد استيفاء الشروط المطلوبة من قبل وزارة الإسكان للتقديم على شقق جنة وسَكن مصر يمكن الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

اتباع الخطوات اللازمة من أجل التقديم.

ويجب إتمام تلك الخطوات في الفترة المحددة من أجل التقديم وهي تبدأ من يوم 15 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2023.

ما هي أماكن طرح الوحدات السكنية في شقق جنة وسكن مصر؟

أعلنت وزارة الإسكان عن الأماكن التي تضم الوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروعات مصر وجنة، وهي كما يلي: