يتساءل الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصداره خصيصًا لهم ويمكنهم الحصول عليه عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لذلك نقدم لكم فيما يلي الخطوات المطلوبة للاستعلام عن كَارت الخَدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعًا إلكترونيًا يمكن الولوج إليه من أجل الاستعلام عن كَارت الخَدمات المُتكاملة:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم النقر على تبويب خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

النقر على زر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بعد ذلك.

ثم إدخال البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في استخراج الكارت.

كتابة الرقم القومي. ثم النقر على زر استعلام.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كَارت الخَدمات المُتكاملة عددًا من المزايا لحامله، وهي:

الكشف بشكل مجاني في المستشفيات.

يحصل على خصم عند الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب الرياضية.

إعفاء من دفع الضرائب.

الحصول على سكن حكومي.

الإعفاء من رسوم الجمارك الموضوعة على السيارات.

خصم خاص عند استخدام وسائل النقل العام.

إعفاء جمركية على الأجهزة التعويضية.

التوظيف ضمن نسبة أل 5%.

الدمج عند دخول الجامعة أو المدارس.

الحصول على معاشين.

الدخول مجانًا في المتاحف والأماكن الأثرية.

ما هي الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي على أنه لا يستحق غير ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة بكارت الخدمات المتكاملة، حيث تم إصداره خصيصًا لهم ولمساعدتهم والاستفادة من خدماته، ويتم إصدار الكارت بثلاث ألوان، هم أخضر أو أزرق أو أرجواني، ويتم تحديد اللون على حسب درجة الإعاقة.