خطوات تحميل لعبة بيس 2024 eFootball™ 24 للأندرويد والايفون والكمبيوتر مع عرض لمميزات اللعبة حملها الآن

لعبة بيس 2024 eFootball™ 24بالطبع لا يختلف أحد عن قوة لعبة بيس ومتابعيها في كل مكان حول العالم حيث تعد أفضل ألعاب كرة القدم في العالم على الإطلاق مع فيفا، كما تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة جدا بين جميع الأعمار صغار وكبار، وطرحت الشركة مؤخرا بيس 2024، مما جعل الجميع يبحث عن خطوات تحميلها على هاتفه لمشاركتها مع الأصدقاء، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقه تحميل لعبة بيس 2024 eFootball™ 24 للأندرويد والايفون والكمبيوتر.

خطوات تحميل لعبة بيس 2024 eFootball™ 24 للأندرويد والايفون:-

للاندرويد:

أولا.. قم بفتح متجر “جوجل بلاي” على هاتفك.

ثانيا.. اكتب في البحث “تحميل بيس 2021”.

اضغط على زر “التنزيل”.

اتبع جميع التعليمات التي تظهر امامك.

لأجهزة iOS:

قم بفتح متجر اب ستور على الجهاز الخاص بك.

ابحث عن لعبه “eFootball PES 2024”.

اضغط على زر “الحصول”.

قم بادخال كلمه مرور Apple ID الخاصة بك، أو استخدم Face ID أو Touch ID للتأكيد.

خطوات تحميل لعبة بيس 2024 eFootball™ 24 لأجهزة الكمبيوتر:-

قم بالذهاب إلى موقع “Konami الإلكتروني”.

اضغط على “ألعاب”.

اضغط على “eFootball PES 2024”.

قم بالضغط على زر “تنزيل”.

قم باتباع كافة التعليمات التي تظهر أمامك.

مميزات لعبة بيس 2024 eFootball™ 24:-

تقدم اللعبة العديد من المميزات التي تجعلها أحد اكثر الألعاب تحميلا عبر الانترنت ومن ضمن تلك المميزات هي: