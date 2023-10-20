حقيقة ارتفاع سعر الذهب

يسجل الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا وبعد فترة طويلة، حيث ثبت السعر منذ شهر مارس الماضي واستمر على ذلك الحال لفترة، حيث تزامن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع ارتفاع الدولار، وفي الفقرات التالية نكشف عن أسعار الذهب الجديدة.

ارتفاع سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2714 جنيه مصري في حالة البيع، 2685 جنيه مصري في حالة الشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 زاد سعر جرام الذهب عيار 21 ووصل اليوم إلى 2350 جنيه مصري وذلك في حالة الشراء، ووصل 2375 جنيه مصري في حالة البيع.

كما سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم 2035 في حالة البيع، وسجل 2014 جنية مصري.

بينما سعر الجنية الذهب اليوم زاد سعر الجنيه الذهب حوالي 160 جنية مصري، حتى وصل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات، و18800 جنية مصري مقابل الشراء.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

وصلت أونصة الذهب عالميًا اليوم بمقابل الدولار 1949 دولار في حالة البيع، أما في حالة الشراء 1947 دولار.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالمياً

يعد الذهب واحدًا من أهم السلع التي يتم تداولها عالميًا، لذلك يتأثر بشكل كبير بأي تغير أو حدث يؤثر عالميًا، فيصيبه الانخفاض أو الارتفاع. يتأثر الذهب بسعر الفائدة العالمية في البنوك المركزية في البلاد على مستوى العالم، بالانخفاض والارتفاع حسب الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى أن الذهب يتأثر بأسعار النفط، ففي حالة ارتفاع أسعاره يبدأ الناس في شراء الذهب واقتنائه بحيث أنه أكثر أمانًا على المستوى الاقتصادي، ونتيجة لذلك يرتفع سعر الذهب لكثره الطلب عليه.