“اتفرج حالا” 4 قنوات ناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا بينهم قناة مصرية

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يجتمع الفريقان في منافسة شرسة للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالإثارة والتشويق. في هذا المقال، سنستعرض لكم التفاصيل الكاملة حول القنوات الناقلة لهذه المواجهة الهامة وما يجب على الجماهير العربية معرفته.

قناة أون تايم سبورتس

تبدأ المباراة الحاسمة بين الأهلي وسيمبا عند الساعة السادسة مساءً، وستكون متاحة للجماهير على قناة أون تايم سبورتس. يعد هذا المصدر الرائع ملاذًا لمحبي الرياضة الذين يتطلعون إلى متابعة هذه المباراة بأعلى دقة وجودة. لمعرفة تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات، يُمكنك متابعة الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة أبوظبي الرياضية

لمحبي الرياضة العربية، يمكن متابعة مباراة الأهلي وسيمبا على قناة أبوظبي الرياضية. يُعرف هذا الصدى الإعلامي بتقديم تغطية شاملة واحترافية لأهم الأحداث الرياضية. يمكنك معرفة تردد هذه القناة للاستمتاع بالمباراة على نايل سات عبر الخطوات التالية:

تردد القناة: 11526

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة SSC

إذا كنت تبحث عن تجربة مشاهدة فريدة وجودة عالية، فإن قناة SSC هي الخيار المثالي تقدم هذه القناة تغطية شاملة لأبرز المباريات وبجودة عالية لضمان رضا المشاهدين. يمكنك متابعة المباراة على هذه القناة من خلال الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة المغربية الرياضية

لمشجعي الفرق المغربية، قناة المغربية الرياضية هي الخيار المثالي لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا. توفر هذه القناة تغطية شاملة للأحداث الرياضية بتقنية عالية الجودة. يمكنك معرفة تردد هذه القناة من خلال الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11476

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بالنظر إلى هذه الخيارات المتاحة لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، يمكن للجماهير العربية التحضير لمشاهدة هذه المباراة المثيرة ودعم فرقهم المفضلة. ستكون هذه المواجهة فرصة للفرق للتألق والتقدم في البطولة، ونحن واثقون من أن الجماهير ستشهد مباراة لا تُنسى. دعونا نترقب معًا مجريات هذا الصراع الرياضي ونتمنى للجميع تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.