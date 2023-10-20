مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بجودة عالية HD شاهد الآن عبر تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

يبحث العديد من محبي كرة القدم عن مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني حيث هناك مجموعة من القنوات الفضائية الناقلة المبارة وذلك عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية حيث تترقب جماهير النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في بطولة الدوري السوبر الأفريقي الجديدة 2023م كما تترقب القنوات الناقلة لمباراة بداية الأهلي مشوارها في البطولة الإفريقية الجديدة مع اقتراب موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ارتفعت معدلات البحث عن الترددات. قناة أبو ظبي الرياضية 2023، حيث تقدم القناة تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات دوري أبطال أفريقيا، ومن خلال المقال التالية عبر موقع البديل سوف نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني عبر تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

الآن سوف نوضح تردد قناة أبو ظبي الرياضية حيث نشرت القناة بيانا رسميا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما جاء فيه أن قنوات أبو ظبي الرياضية حصلت على حقوق بث بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم دوري السوبر الافريقي على القنوات المفتوحة كما يلي:

تردد قناة أبوظبي AD Sports 1 HD

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي AD Sports 2 HD

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

عامل تصحيح الخطأ 3/4.

مبارة الذهاب الأهلي وسيمبا في تنزانيا

في البداية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تقام يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023م في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للدوري الممتاز الأفريقي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة. وذلك في القاهرة في الخامسة مساء يوم 24 أكتوبر في عام 2023م.