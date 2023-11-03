كيف اعرف ان برقيتي وصلت الديوان 1445 ؟ وكم تستغرق المعاملة في الديوان الملكي السعودي؟

يتيح الديوان الملكي السعودي استقبال برقيات من المواطنين لتقديم الطلبات المختلفة التي تتضمن المساعدات المالية والصحية والتعليمية وغيرها، ويمكن الاستعلام عن وصول البرقية إلى الديوان الملكي السعودي بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان، وهو ما سوف نستعرضه من خلال هذه السطور.

الاستعلام عن وصول برقية الديوان الملكية

يمكن اجراء استعلام عن وصول البرقية إلى الديوان الملكي السعودي، وذلك بشكل الكتروني من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع الديوان الملكي.

يتم تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال بيانات الدخول.

من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن معاملة.

يتم تدوين كافة بيانات الاستعلام والتي هي رقم القيد وسنة القيد.

يتم الضغط على أيقونة “استعلام” لتظهر تفاصيل تقديم الطلب على الفور.

مدة المعاملة في الديوان الملكي السعودي

وقد نوه الديوان الملكي السعودي، أن المعاملة التي يتم تقديمها من جانب أحد المواطنين في الديوان الملكي لمختلف الأسباب، تستغرق مدة زمنية تتراوح مت بين 3 أشهر إلى أربعة أشهر من أجل الرد عليها، ونجد أنه في حالة قد تم تأخير الرد عن تلك المدة المحددة، يتم إرسال الطلب مرة أخرى بنفس الطريقة من المتقدم، ومن الجدير بالذكر أن عملية الرد على البرقيات من الديوان الملكي يكون بناء على الأولوية والمساعدة المطلوبة، إلى جانب حرص الديوان الملكي الدائم بالرد على المعاملات بشكل سريع.