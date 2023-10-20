كيفية تتبع طلبية سمسا 1445 برقم الجوال في السعودية

خدمة تتبع طلبية سمسا واحدة من الخدمات الالكترونية الهامة، والتي تقدمها شركة سمسا السعودية الخاصة بخدمات النقل وتوصيل مختلف الطلبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما حددت الشركة تفاصيل تتبع الشحنة والمدة المخصصة لذلك، تابع ما نوضحه في هذا الصدد.

تتبع طلبية سمسا برقم الجوال

تتيح شركة سمسا السعودية إمكانية تتبع طلبية معينة، وذلك من خلال رقم الجوال بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي شركة سمسا بشكل مباشر.

من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع، يتم الضغط على كلمة تتبع الشحنة.

يتم تدوين رقم الجوال المسجل في شركة الشحن سمسا.

ثم يتم الضغط على أيقونة تتبع.

على الفور تظهر التفاصيل الكاملة الخاصة بتتبع الشحنة حتى موعد وصولها.

المدة التي تبقى فيها الشحنة في شركة سمسا

وقد أشارت شركة سنسل السعودية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على تويتر، بأن مدة بقاء الشحنات المرسلة من قبل الأفراد في سمسا تصل إلى 15 يوم عمل قبل أن يتم إعادتها، وهناك أكثر من طريقة للتواصل من خلالها مع شركة سمسا اكسبريس للنقل المحدودة، وذلك عن طريق وسائل التواصل التالية: