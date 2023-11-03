“متي راتب الضمان” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2023، وذلك بناء على اقتراب الموعد الرسمي المخصص لصرف الراتب بشكل شهري بناء على تنويه الحكومة السعودية في هذا الصدد، تابع الآن أهم ما أشارت اليه الوزارة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر

وقد اشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إلى أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر نوفمبر 2023 لجميع مستفيدي الدعم، هو يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر نوفمبر، وذلك بعدما يتم اصدار نتائج الأهلية الخاصة باستحقاق الدعم للمستفيدين بعد فحص الضوابط والشروط المطلوبة والمحددة بشكل مسبق من جانب الوزرة.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن الاستعلام عن أهلية راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الخاص بشهر نوفمبر، وذلك من خلال خطوات بسيطة، وهي على النحو التالي: