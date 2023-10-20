العراق تُعلن عن إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة| الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكشف عن جدول العطلات الرسمية

يتساءل الكثير من المواطنين عن جدول الإجازات والعُطل الرسمية التي يتم إطلاقها في دولة العراق، حيث إن هذه الإجازات هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها عدد من الموظفين والعاملين في الجهاز الإدارة بالدولة، ليكون أخر إجازة قد تم الحصول عليها مؤخرًا هي أمس الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023.

عطلة رسمية في العراق

يتطلع الجميع من المواطنين في الحصول على عُطل وإجازات رسمية، من خلالها يحصلون على فاصل زمني عن العمل، لتقوم حكومة العراق بالإعلان عن جميع الإجازات الهامة التي سيتمتع بها العاملين في القطاع الحكومي والخاص، هذا وان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قام بالإعلان عن جميع الإجازات الرسمية التي سيتم الحصول عليها خلال الفترة المقبلة من قبل جميع الموظفين.

جدول الاجازات الرسميه في العراق

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، جدول الإجازات الرسمية داخل دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-