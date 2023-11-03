“تم الرفع الآن”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعيه الوجبه الاخيرة

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية في العراق هو أحد أكثر أشكال الدعم الهام المقدم من جانب الحكومة العراقية، متمثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، بناء على مجموعة من الشروط والضوابط المحددة لاستحقاق الدعم، كما فعلت الوزارة رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

وبناء على مصادر رسمية بالحكومة العراقية، فقد رصدت وزارة العمل العراقية تقدم أكثر من 300 ألف مواطن طلباتهم للحصول على الدعم المالي الخاص بالدفعة السادسة للرعاية الاجتماعية في العراق، وقد اشارت الوزارة الي أنه من المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة في توزيع الدعم لاسماء المشمولة في الدعم وذلك بداية من يوم السبت الموافق 21 من شهر اكتوبر.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة

يمكن ان يتم الاستعلام بشكل إلكتروني عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، وذلك عند اطلاقها رسميًا، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية مباشرة: