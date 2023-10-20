” معشوق الملايين هتتفرج عليه مجانا” .. مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة الاعادة … والقنوات الناقلة

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة، يهتم عشاق الدراما التركية بمتابعة المسلسل المترجم للعربية “قيامة عثمان” الحلقة 133 من الموسم الخامس. ينتظر الملايين من المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات هذه الحلقة المثيرة التي تتميز بأحداثها الشيقة، مع بداية الموسم الجديد، بدأت الأحداث في إثارة انتباه المتابعين، خاصة بعد ظهور خصم جديد يسعى للسيطرة على الإمبراطورية العثمانية والقضاء على عثمان الذي يسعى دائماً للانتصار على أعدائه.

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة

رغم وجود العديد من المسلسلات التركية، إلا أن مسلسل قيامة عثمان تمكن من تحقيق أعلى نسبة مشاهدة. وبعد عرض الموسم الخامس من المسلسل، زادت شعبية هذا العمل الدرامي التركي الذي يقدم لنا تفاصيل كثيرة عن فترة تأسيس الدولة العثمانية والصراعات التي واجهها عثمان بعد وفاة والده إرطغرل ومواجهته للمغول والتتار لحماية الدولة العثمانية.

في الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان، تحدث العديد من الأحداث المثيرة، منها ظهور عدو جديد يواجه عثمان ويتسبب في توتره. يعاني عثمان من الحزن بعد أن يكتشف مرض نادر يصيب زوجته، والذي لا يمكن للأطباء علاجه، وحالتها تتراجع يومًا بعد يوم. في نفس الوقت، تحدث مواجهة قوية بين عثمان ويعقوب في هذه الحلقة.

موعد الحلقة 133 قيامة عثمان

في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، سيتم عرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية في الساعة الثامنة مساءً، وسيتم إعادة عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة الثانية ظهراً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مسلسل قبامة عثمان أيضاً على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

يُعَدُّ مُسْلِسَلُ قِيَامَةِ الْمُؤَسِّسِ عُثْمَانَ بِنِ اِرْطُغْرُلٍ مِنْ أَهَمِّ اَلْأَعْمَالِ التُّرْكِيَّةِ اَلَّتِي تُعَرَّضُ فِي الْوَقْتِ اَلْحَاضَرِ وَحَقَّقَ نَجَاحًا كَبِيرًا وَيُرَغِّبُ الْجَمِيعُ فِي مَشَاهَدَةِ الْحِلْقَةِ اَلَّتِي تَوَافَرَتْ عَلَى الْمَوَاقِعِ فِي السَّاعَاتِ الْمَاضِيَةِ.