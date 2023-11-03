“6 دول جديدة”.. السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن قرار هام خلال الأيام الأخيرة، والذي تضمن إنحاء خطوة جديدة تعمل على منح تأشيرة الزيارة “إلكترونيا” لحوالي 6 دول جديدة، وسوف نستعرض أبرز ما نوهت عنه الوزارة في هذا الصدد.

قرار جديد من وزارة السياحة السعودية

وقد نوهت وزارة السياحة السعودية أن الدول الجديدة التي قد تم منحها القرار بالحصول على تأشيرة الزيارة بشكل الكتروني هي تركيا وتايلاند وموريشيوس وسيشل وبنما، بالإضافة إلى دولة سانت كيتس ونيفيس، وفي هذا الصدد فقد نوهت الوزارة أنه يمكن لحاملي جنسية هذه الدول أن يقوم بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة إلى المملكة بشكل إلكتروني أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

تأشيرة الزيارة الالكترونية

وقد اشارت الحكومة السعودية أن تلك التأشيرة الخاصة بالزيارة الدولة المعلنة، تمكن الأفراد من زيارة مختلف مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، وقد جاءت اللائحة الخاصة بها تشترط ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا، كما نوَّهت الوزارة كذلك من خلال الاعلان الذي قامت بطرحه إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تُمكّن من أداء العمرة أثناء موسم الحج، والتي تعد عبارة عن امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم في ظل تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية.