نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث في العراق pdf

قامت وزارة التربية العراقية، مؤخرًا بالإعلان عن إتاحة فرص لعدد من المراحل الدراسية المختلفة من أجل التقديم إلى امتحانات الدور الثالث، وهو يعد أو عام يتم تطبيق فيه هذا الدور، نظرًا لأنه من الطبيعي بأن العام الدراسي يكون فيه دورين فقط، إلا أنه بعد عدة مناشدات مختلفة، أقرت الوزارة بوجود دور ثالث، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات من تحسين الدرجات الذين حصلوا عليهم، وكذلك من لم يُحالفهم النصيب في الدور الثاني.

عرض نتائج الثالث متوسط

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الثالث يتم تطبيقه على جميع المراحل الدراسية التي منها “السادس الابتدائي، السادس الإعدادي، الثالث المتوسط”، بأن يتم بدء أول امتحانات هذا الدور يوم 24 أكتوبر 2023، وفقًا للجدول المُعلن من قبل الوزارة، إضافة إلى أن هذا الدور سيكون سريعًا من أجل سرعة التقديم إلى الجامعات والكليات العراقية المختلفة، التي ستقوم بفتح باب القبول عقب انتهاء هذا الدور مباشرة.

نتائج الثالث المتوسط

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث عقب ظهورها مباشرة وفقًا لما يلي:-