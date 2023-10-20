زيادة 600 جنيه بأثر رجعي لأصحاب المعاشات في هذا الموعد + الفرحة تدخل البيوت بفضل الوزارة

زيادة 600 جنيه بأثر رجعي، تهتم الحكومة بشكل بالغ برفاهية جميع مواطنيها، وتضع أصحاب المعاشات على رأس اهتمامها، إنها تسعى جاهدة لتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير الدعم اللازم، تتجاوز عدد المستفيدين من المعاشات 11 مليون مواطن، ولذا يعتبر توفير الدعم أمرًا استراتيجيًا يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويساهم في مواجهة تحديات التكاليف المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد. الرئيس السيسي أعلن عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الدعم وزيادة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات بشكل رجعي، وسوف نتعرف على تفاصيل هذه الخطوات في هذا المقال.

زيادة 600 جنيه بأثر رجعي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سلسلة من الإجراءات الرئيسية لتعزيز الدعم المقدم للمواطنين، زيادة 600 جنيه بأثر رجعي من بين هذه الإجراءات، تأتي مضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصل إلى 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، وهذا الإجراء يهدف إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود ومساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة. تم إضافة هذه الزيادة الجديدة بشكل رجعي اعتبارًا من شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة التزامات تكاليف الحياة المتزايدة.

زيادة 20% لاصحاب المعاشات

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أشار الدكتور إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة المعاشات، إلى أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

تُعنى هذه الإجراءات بتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التضخم، وتضمنت أيضًا زيادة في المعاشات بهدف دعم جميع الأفراد في تحقيق احتياجاتهم وضروريات حياتهم.

موعد الزيادة

تنص المادة 35 من القانون رقم 148 لعام 2023 المتعلق بالتأمينات على زيادة نسبية تبلغ 20٪ للمعاشات، ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة سنوياً اعتباراً من شهر أكتوبر، بهدف تحسين النظام الاجتماعي للتأمينات.

زيادة 600 جنيه بأثر رجعي، تمت زيادة المعاشات بنسبة 13% في شهر أبريل لجميع المستفيدين، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، مما يتيح للأفراد الاستفادة منها من خلال مختلف وسائل الدفع مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي وقنوات الدفع الفوري.