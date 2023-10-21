الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. سعر الزيت في مبادرة تخفيض أسعار السلع+ أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة خفض الأسعار

سعر الزيت في مبادرة تخفيض أسعار السلع بعد إرتفاع أسعار السلع بطريقة مبالغ فيها في الفترة الماضية أدى ذلك لغضب المواطنين المصريين وخاصة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وقد ترقب الكثير منهم موعد انتهاء هذه الأزمة، حتى حدث بالفعل فقامت الحكومة بإطلاق بعض المبادرات لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية تخفيفاً على المواطنين، ومن تلك السلع سعر الزيت وبالتحديد هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا.

سعر الزيت في مبادرة تخفيض اسعار السلع

سعر الزيت في مبادرة تخفيض أسعار السلع، يعد الزيت من السلع الأساسية في جميع المنازل المصرية، وبعد ارتفاع سعر الزيت بطريقة مبالغ فيها حتى وصل سعر لتر الزيت الواحد إلى 45 جنيه حد أدنى مما أدى إلى جعل الحكومة تتدخل لحل هذا الأمر بالتعاون مع وزارة التموين لخفض سعر الزيت حتى وصل سعر الزيت في مبادرة تخفيض أسعار السلع إلى 31 جنيه لللتر الواحد حد أدنى وذلك تخفيفاً على المواطنين كما تم تخفيض أسعار السلع الأساسية إلى نسبة تتراوح بين 15% إلى 25% تخفيفاً للأعباء على كاهل المواطنين.

أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة خفض الأسعار

تتمتع مصر هذه الأيام باستقرار ملحوظ على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاعها بشدة في الأيام الماضية فقد يشهد المواطنين اليوم إنخفاض في سعر السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% على جميع السلع مثل الارز والمكرونة والسكر والزيت والعدس ومنتجات الالبان والبيض والدواجن فقد وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيه ، كما وصل سعر كيلو العدس إلى 22 جنيه ، وصل سعر الفول إلى 12 جنيه ، وصل سعر كيلو المكرونة إلى 17.5 جنيه ، وصل سعر كيلو السكر إلى 27 جنيه ، وصل سعر كيلو الدواجن إلى 105 جنية .