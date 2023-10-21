صرحت وزارة الدفاع العراقية بعد إغلاق التسجيل الإلكتروني للتطوع رسميا أنها قامت بتعيين حوالي 15 ألف موظف ذوي خبرة كبيرة لفحص جميع الطلبات المقدمة من المهتمين في الانضمام للجيش العراقي، وقد بدأت عمليات فرز ومراجعة وتدقيق جميع الطلبات للإعلان عن نتائج القبول المبدئي لتعيين جنود في الجيش العراقي، وعن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي سوف تعلن إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل، تابعونا.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

للاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عليك اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول على موقع وزارة الدفاع العراقية الإلكتروني.

ثم تحديد أقسام الموقع.

ثم النقر علي خانة التطوع.

للاستعلام عن الطلب عليك كتابة رقم الاستمارة.

مراحل اختيار المترشحين للتطوع

يوجد سلسلة من الخطوات والمراحل التي يتعين على المرشحين للتطوع بالجيش العراقي مرورها بصفتهم جنود، وتتألف هذه المراحل من

تقدم الطلبات عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني.

إجراء الفحص الطبي الشامل للتحقق من قدرة المتقدم البدنية.

يتم إجراء اختبار كتابي للتحقق من مهارات المعرفة لدى المتقدم.

جميع الأشخاص الذين يجتازون الاختبار الكتابي ملزمون بالخضوع لمقابلة شخصية.

إجراء الاختبار العملي لأولئك الذين يجتازون المقابلة الشخصية.

شروط التقديم إلى وزارة الدفاع بصفة جندي 2023

هذه هي الشروط المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع