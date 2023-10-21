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ظهرت ناو.. جميع أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
أسماء المقبولين في وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع العراقية بعد إغلاق التسجيل الإلكتروني للتطوع رسميا أنها قامت بتعيين حوالي 15 ألف موظف ذوي خبرة كبيرة لفحص جميع الطلبات المقدمة من المهتمين في الانضمام للجيش العراقي، وقد بدأت عمليات فرز ومراجعة وتدقيق جميع الطلبات للإعلان عن نتائج القبول المبدئي لتعيين جنود في الجيش العراقي، وعن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي سوف تعلن إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل، تابعونا.
أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي
للاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عليك اتباع الخطوات التالية
- في البداية، يجب عليك الدخول على موقع وزارة الدفاع العراقية الإلكتروني.
- ثم تحديد أقسام الموقع.
- ثم النقر علي خانة التطوع.
- للاستعلام عن الطلب عليك كتابة رقم الاستمارة.
مراحل اختيار المترشحين للتطوع
يوجد سلسلة من الخطوات والمراحل التي يتعين على المرشحين للتطوع بالجيش العراقي مرورها بصفتهم جنود، وتتألف هذه المراحل من
- تقدم الطلبات عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني.
- إجراء الفحص الطبي الشامل للتحقق من قدرة المتقدم البدنية.
- يتم إجراء اختبار كتابي للتحقق من مهارات المعرفة لدى المتقدم.
- جميع الأشخاص الذين يجتازون الاختبار الكتابي ملزمون بالخضوع لمقابلة شخصية.
- إجراء الاختبار العملي لأولئك الذين يجتازون المقابلة الشخصية.
شروط التقديم إلى وزارة الدفاع بصفة جندي 2023
هذه هي الشروط المطلوبة للتقديم في وزارة الدفاع
- أن يتمتع الشخص المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة.
- لا يمكن أن يكون طول المتقدم أقل من 165 سم ولا يمكن أن يزيد عن 190 سم.
- يجب أن لا يقل وزن المتقدم عن 60 كيلوغرامًا وأن لا يتجاوز 90 كيلوغرامًا.
- يجب إن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة.
- أن يكون سجل المتقدم الجنائي خالي من أي حكم قضائي أو جنائي.
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- أن يكون المتقدم من مواليد عام 2000.
- يملك شهادة الاعدادية على الأقل.
- أن يتقن القراءة والكتابة بالعربية.